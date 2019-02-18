شقيقان, قاصران, من, كفرمندا, مشتبهان, باقتحام, روضة, اطفال, من, ذوي, الاحتياجات, الخاصة, وسرقة, تلفاز, والشرطة, تعيده,

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نفى النائب عيساوي فريج ما يشاع من اخبار عن مفاوضات متقدمة بين الجبهة الديمقراطية...
قالت رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني لمقربين منها انها تنوي اعتزال الحياة...
قبل عام لقي الطفلين الشقيقين جود عمر سكافي 3 سنوت وناديا 4 سنوات مصرعهما بعد ان...
منذ بداية عام 2019 قُتل 44 شخصًا على الطرقات 14 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين, 15...
جاء في بيان صادر عن مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس صباح اليوم...
شهد حي بيار دكه في مدينة يافا صباح اليوم الاثنين مواجهات وصفت بالعنيفة بين اهالي...
من المتوقع ان يعقد اجتماع مساء اليوم اجتماع حاسم بشأن مصير القائمة المشتركة...
اعتقلت الشرطة شابا 21 عاما من الطيبة الزعبية بشبهة الضلوع في حادث اطلاق نار على بيت...
على صفحته الفيسبوك الخاصة نشر المحامي عمران خطيب ليلة امس صورا له ظهر فيها مدرجا...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:* فجر هذا اليوم مع...