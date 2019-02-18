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شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في كفرمندا شقيقين 15 و 16 عاما من كفرمندا بشبهة اقتحام روضة أطفال ذوي احتياجات خاصة في القرية يوم السبت الماضي وسرقة "تلفزيون" وإخفائه في غرفتهما بالبيت .



وكانت الشرطة مع استلامها البلاغ باشرت التحقيق ونجحت بالتوصل للمشتبهين وإعادة التلفاز للروضة .




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