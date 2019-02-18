تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-18 13:15:27 "الوالد 1 والوالد 2" بدلا من "الأب والأم" يثير جدلا في فرنسا! |  2019-02-18 13:15:59 في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" |  2019-02-18 12:44:15 أول إضراب عن الطعام لعلماء في سجون السعودية |  2019-02-18 12:36:52 شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده |  2019-02-18 12:17:19 كوكب ابو الهيجاء: طيب الذكر الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" في ذمة الله |  2019-02-18 12:15:00 فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة |  2019-02-18 12:00:32 توقعات - ليفني ستعلن اليوم اعتزالها الحياة السياسية |  2019-02-18 12:00:30 ليفربول يلاقي بايرن ميونخ غدا في مواجهة نارية مرتقبة |  2019-02-15 08:16:38 المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة |  2019-02-18 11:33:32 منذ بداية العام 2019 - مقتل 15 عربيا بحوادث الطرق |  2019-02-18 10:55:38 مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس - ازيلوا فورا السلاسل والقفل وافتحوا باب الرحمة |  2019-02-18 11:00:00 هذه قصة أول تركية تنال الماجستير من جامعة بغزة |  2019-02-18 11:00:33 زيدان يضع شروطه لتدريب تشلسي.. 260 مليون دولار ولاعب |  2019-02-18 10:43:40 مجدلاني: لن نقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل |  2019-02-18 10:27:03 شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية |

الرئيسية | وفيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كوكب ابو الهيجاء: طيب الذكر الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" في ذمة الله



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بسم الله الرحمن الرحيم"وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "صدق الله العظيم



فجعت قرية كوكب ابو الهيجاء قبل ظهر اليوم بوفاة الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" من سكان قرية كوكب بعد معاناة مع مرض عضال.


وسيشيع جثمان المرحوم من بيته ومنه الى المسجد القديم ومنه الى المقبرة الشمالية قرب مقام أبي الهيجاء.


جدير بالذكر أن المرحوم هو والد الأسير الأمني زاهر علي


إنا لله وإنا إليه راجعون
ملاحظة:تقبل التعازي للرجال في قاعة مسجد الهجرة وللنساء في بيت أهل الفقيد




كلمات متعلقة

كوكب, ابو, الهيجاء:, طيب, الذكر, الحاج, يوسف, ذياب, علي, "ابو, محمد", في, ذمة, الله,

تابعونــا

فؤاد نصري ناصر ابو نصري من الناصرة في ذمة الله فؤاد نصري ناصر ابو نصري من الناصرة في ذمة الله 2019-02-15 | 13:10:39

زوجة الفقيد نهى وابنه نزار وابنته رينيه واخوته فهد, نمر, غزال, سعاد وغزالة وعموم آل...

دبورية - وفاة الشاب احمد خالد منداوي 26 عاما بنوبة قلبية دبورية - وفاة الشاب احمد خالد منداوي 26 عاما بنوبة قلبية 2019-02-11 | 11:26:47

إنتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في قرية دبورية المأسوف على شبابه احمد خالد...

وفاة الصيدلانية ناديا اغبارية(28عاماً) من عرعرة وفاة الصيدلانية ناديا اغبارية(28عاماً) من عرعرة 2019-02-10 | 09:37:08

إنتقلت إلى رحمته تعالى، الشابة الصيدلانية ابنة مدينة ام الفحم، المرحومة نادية...

شفاعمرو تفجع بوفاة الشاب عطا قدري بعد صراع مع المرض شفاعمرو تفجع بوفاة الشاب عطا قدري بعد صراع مع المرض 2019-02-09 | 07:01:52

فجعت مدينة شفاعمرو بوفاة الشاب عطا عبدالله قدري إثر مرض عضال . وسيشيع جثمانه...

بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح بئر المكسور - وفاة الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح 2019-02-08 | 09:51:16

انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير...

عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله 2019-02-01 | 00:00:26

عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان...

النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله النقب - الحاج سلامة البطيحات "ابو سليمان" في ذمة الله 2019-01-31 | 09:17:32

توفي الشيخ سلامة البطيحات "ابو سليمان" الليلة الماضية ابن قرية الغراء غير...

كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله كفر مصر: عبد الكريم مصطفى زعبي (ابو محمد) في ذمة الله 2019-01-31 | 09:16:35

انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد...

الناصرة: وفاة الحاجة انعام احمد زعبي الناصرة: وفاة الحاجة انعام احمد زعبي 2019-01-30 | 19:58:40

آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم...

نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ نين: علي راشد زعبي في ذمة الله‎ 2019-01-30 | 00:35:07

انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة اصابة عامل سقط من ارتفاع ورشة بناء متسيل حاييم اسامة ابو احمداصابة حادث طرق شاحنة بين سيارة خصوصية كفركنا الشارع الرئيسي سخنين بيتار القدس مباراة دوري الدرجة العليا جمهور ستاد الدوحة شرطة قوات كبيرة القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز 40 الف بيضة فاسدة طمرة اعتقال اب وابنه مخزن تهريب مدينة شرطة تخريج الفوج ال 15 مدرسة غرناطة كفر كنا الثانوية احتفال مشاركة واسعة اتهام رجل شخص المغار قرية لائحة المحكمة حيفا عكا انتحال شخصية موظف شاباك خداع 100 مبلغ الف شيكل محكمة الياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل عمر الرميلي وفاة القتى متأثرا جراحه حادث دهس مصرع تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين تسونامي يافطات تحذير شواطئ البحر البلاد تركيب وزارة الامن عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين محمد سرحان قطار سكة الحجاز مدينة حيفا بيسان مشاركة رحلة عودة اطلاق نار سيارة عابرة اتجاه سيارة اخرى امرأة عكا متوسطة اصابة رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com