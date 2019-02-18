بسم الله الرحمن الرحيم"وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "صدق الله العظيم

فجعت قرية كوكب ابو الهيجاء قبل ظهر اليوم بوفاة الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" من سكان قرية كوكب بعد معاناة مع مرض عضال.وسيشيع جثمان المرحوم من بيته ومنه الى المسجد القديم ومنه الى المقبرة الشمالية قرب مقام أبي الهيجاء.جدير بالذكر أن المرحوم هو والد الأسير الأمني زاهر عليإنا لله وإنا إليه راجعونملاحظة:تقبل التعازي للرجال في قاعة مسجد الهجرة وللنساء في بيت أهل الفقيد