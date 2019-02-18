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زوجة الفقيد نهى وابنه نزار وابنته رينيه واخوته فهد, نمر, غزال, سعاد وغزالة وعموم آل...
إنتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في قرية دبورية المأسوف على شبابه احمد خالد...
إنتقلت إلى رحمته تعالى، الشابة الصيدلانية ابنة مدينة ام الفحم، المرحومة نادية...
فجعت مدينة شفاعمرو بوفاة الشاب عطا عبدالله قدري إثر مرض عضال . وسيشيع جثمانه...
انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير...
عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان...
توفي الشيخ سلامة البطيحات "ابو سليمان" الليلة الماضية ابن قرية الغراء غير...
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد...
آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً...