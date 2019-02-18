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فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة



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نفى النائب عيساوي فريج ما يشاع من اخبار عن مفاوضات متقدمة بين الجبهة الديمقراطية وميرتس لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة واحدة.

وقال النائب فريج:" اثبتنا نحن في ميرتس ومن خلال البرايمريز اننا حزب متماسك، يمثل شريحة واسعة ومتنوعة من المواطنين".


وتابع :" نحن نرحب بأي حزب يشاركنا خطنا ونهجنا السياسي بهدف تغيير حكومة اليمين".




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