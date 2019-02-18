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توقعات - ليفني ستعلن اليوم اعتزالها الحياة السياسية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قالت رئيسة حزب الحركة تسيبي ليفني لمقربين منها انها تنوي اعتزال الحياة السياسية.


ومن المتوقع ان  تدلي ليفني بتصريح خاص لوسائل الاعلام بعد ظهر اليوم.


 وبموجب غالبية استطلاعات الرأي العام لا يتجاوز حزبها نسبة الحسم.




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