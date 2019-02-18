ليفربول, يلاقي, بايرن, ميونخ, غدا, في, مواجهة, نارية, مرتقبة,

قبيل مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ في الآنفليد، يوم غد الثلاثاء، قال يوشوا كيميش مدافع الفريق البافاري إن مستوى "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودفاعه الصلب يجعلانه "المرشح الأوفر حظا" لعبور القمة الأوروبية.

ويتساوى ليفربول مع غريمه مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي، وتلقي مرماه أقل عدد من الأهداف وخسر مرة واحدة فقط في 26 مباراة.ولم يخسر ليفربول أيضا على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك في دوري الأبطال هذا الموسم.وصرح كيميش للصحفيين قبل مواجهة الذهاب في أنفيلد "ليفربول المرشح الأوفر حظا. خسر مباراة واحدة في الدوري طوال الموسم ودخل مرماه 15 هدفا فقط".وأضاف "عندما تتابع طريقته في اللعب ستجد أنه يملك دفاعا رائعا وهجوما مذهلا"، وفق ما نقلت رويترز.وقال "إنه فريق سريع جدا كما يبرز في مواقف لاعب ضد لاعبو الالتحامات. لن تكون مواجهة سهلة أمامهم".ولم يصل بايرن إلى النهائي منذ فوزه بلقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2013 أمام بروسيا دورتموند الذي كان يدربه وقتها يورغن كلوب؛ مدرب ليفربول الحالي.ويعتقد كيميش أن فريقه لم يعد من أبرز الأندية الأوروبية بالنظر إلى مستواه الحالي "عندما تنظر إلينا، لم نعد مثل السابق. نحتاج إلى تحسين مستوانا قبل أن نطلب المقارنة مع أفضل الفرق في أوروبا".