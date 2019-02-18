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مأساة عائلة عمر سكافي في بيت حنينا... فقدوا 3 اطفال



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





قبل عام لقي الطفلين الشقيقين جود عمر سكافي 3 سنوت وناديا 4 سنوات مصرعهما بعد ان نشب حريق داخل بيتهما، حيث اصيبا بحروق خطيرة توفيا على اثرها.

الوالدان رزقا بطفل اخر قبل اشهر قليلة واطلقا عليه اسم جود على اسم شقيقه ضحية الحريق، وقبل ايام نقل الى المستشفى وهو بحالة خطيرة، وفي المستشفى اقر الطاقم الطبي وفاته.


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