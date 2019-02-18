الكراسي, تنسف, المشتركة, والإنقسام, سيّد, الموقف,

لم يبقَ سوى أسبوع واحد على يوم الخميس القادم الـ 20 من شباط موعد تقديم القوائم لانتخابات الكنيست ال 21 التي ستجري يوم 9 نيسان أي بعد 52 يومًا ومع هذا فحتى هذه اللحظة لا يزال الغموض مسيطراً على تفاصيل الحلبة السياسية العربية في ظل الانقسام الذي يتسيّد على الموقف برمته منذ انفصال الدكتور احمد الطيبي والعربية للتغيير عن المشتركة يوم 8 يناير الماضي واعلانه خوض الإنتخابات بقائمة منفصلة منفرداً عن سرب المشتركة.

ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم لم يجتمع اضلاع رباعية المشتركة معًا ولو مرة واحدة لحسم الأمور وإعادة الأمر الى نصابه. وبدلاً من ذلك تشتد بين فترة وأخرى حرب التقولات والإشاعات التي طالت كل شيء ولم تستطع زحزحة اي من المركبات عن موقفه.في المقابل لا يزال هناك من يعوّل على "قوة خارجية- داخلية"، (خارجية من خارج المشتركة وداخلية بمعنى ان الداخل هنا)، علّها تستطيع فك الطلاسم وتعيد لَحمَ ما انكسر. وهناك من يتساءل أين دور هيئاتنا التمثيلية ولماذا لا تقوم بدور ما لرأب الصدع؟ لكن هذه الهيئات يبدو انها غير قادرة أوغير مؤهلة او غير معنية للخوض في ما لا طاقة لها به او لا نيّة لها به.فلجنة الوفاق وعلى لسان رئيسها الأديب محمد على طه دعت لإجتماع الأسبوع الماضي ممثلي الأحزاب الثلاثة الباقية في المشتركة (الجبهة والإسلامية والتجمع) للتباحث في ما آلت اليه الأمور. وقال طه لـ"الصنارة" :يؤلمني هذا الوضع السيء الذي وصلنا اليه. ففي حين يتوحد اليمين الاسرائيلي ضدنا، ونحن الذين كنا موّحدين , تفرقنا واصبحنا نكرس هذه الفرقة بيننا" وناشد طه قيادات الأحزاب الى العمل بسرعة خلال ما تبقى من وقت طبعاً، الى التجاوب مع نداء الشعب واعادة المشتركة.كذلك فعلت سكرتارية اللجنة القطرية للرؤساء عبر بيان لها مطلع الأسبوع" بكل وضوح وشفافية دون تردد او تلعثم الى العمل الوحدوي الوطني المشترك".وهكذا كان موقف رئيس المتابعة محمد بركة الذي قال انه سيبذل كل ما اوتي من جهد وقوة للحفاظ على القائمة المشتركة واعادة اللحمة بين مركباتها.في ظل هذه الأجواء تتسابق الأحزاب على المواقف لفرض أمر واقع..فالعربية للتغييرأعلنت تحالفًا مع شخصيات من النقب ومع قائمة ناصرتي، والجبهة اعلنت عن تحالف ناجز مع الدمقراطي العربي.ومع كل ذلك هناك واقع لا يزال على ما هو عليه. والنشطاء وإن كانوا لا يمثلون رسمياً أحزابهم الا أنهم ينطقون بما في داخلهم والاستطلاعات تؤجج هذه الاجواء. فمن تعادل الى تفوق جهة على الأخرى بمقعد او اكثر الى عدم عبور عتبة الحسم وهكذا. كما ظهرت تساؤلات عن صمت وعدم إعلان الأحزاب الباقية في المشتركة عن اتفاق في ما بينها طالما انها تعلن تمسكها بالمشتركة خياراً اساسيًا وبالوحدة هدفًا..الإحتمالات وماذا بعد..اما قيادات الأحزاب المنشغلة بالتفاوض فلا تعطي الكثير. الدكتور منصورعباس أصدر بياناً كان واضحاً فيه محذراً "من المال السياسي الملوث الذي يريد ان يسلبنا ارادتنا الحرة ويشق وحدتنا. وأن على كل يفرض علينا الشرذم والانشقاق ان يعلم انه يحقق اهداف نتنياهو وليبرمان وبينيت"..ويبدو ان اليومين القادمين سيبشران بمولود جديد وربما قديم جديد. والاحتمالات محدودة. فبالحساب اذا ما اتفقت الجبهة و التجمع والديمقراطي العربي على شكل قائمة ثلاثية فإن الاحتمالات ان تحصل هذه القائمة على نحو 200 الف صوت او ما يزيد قليلاً، إعتمادًا على نتائج انتخابات الكنيست ال19 سنة 2013 عندما حصلت الجلهة على 113 الف صوت والتجمع على 97 الفاً ولم يكن العربي الديمقراطي ضمن القائمة الموحدة .. ما يعني انه يبقى في الحلبة العربية نحو 240 الف صوت من أصل 440 الفاً حصلت عليها المشتركة في الإنتخابات الأخيرة . وفي هذه الحالة واذا ما ذهبت الإسلامية والعربية للتغيير منفردتين فإن هذا العدد من الاصوات غير كافٍ لعبور كليهما الحسم منفردتين وقد تعبر إحداهما وتسقط الأخرى. واذا ما ذهبتا معًا فإن الحاصل ان تعبرا معاً. وفي هذه الحالة لدينا قائمتان (الجبهة والتجمع والديمقراطي من جهة والاسلامية والعربية للتغيير من جهة أخرى) وبين القائمتين اتفاق فائض اصوات الأمر الذي قد ينقذ مقعداً من الضياع. وهذا السيناريو يعني أن الصراع على رئاسة المشتركة ليس وارداً لأن الجبهة تضمن ذلك مع التجمع والديمقراطي.لكن هذه الإحتمالية غير واردة أبدًا أو مستبعدة جدًا لإختلاف الرؤى والمواقف بين الحركتين الإسلامية والعربية للتغيير. وهناك احتمال آخر لقائمتين مع اتفاق فائض , من الجبهة والعربية للتغيير والديمقراطي , مقابل الإسلامية والتجمع وهناك مَن يقول إن اتفاقاً قد تحقق في هذا الإتجاه وإن الإعلان عنه ينتظرقليلاً.والإحتمال التالي هو قائمة ثلاثية من الإسلامية والتجمع والعربية للتغيير مقابل الجبهة والعربي الديمقراطي. وهذه الحالة تعني عودة اتحاد ثلاثة أعضاء من المشتركة معًا مشكلين قائمة ضاغطة على الجبهة للتنازل عن الرئاسة وفرض شروط توزيع المقاعد بعكس ما تراه الجبهة وتطرحه. وفي حال رفضت الجبهة ذلك تحميلها مسؤولية فك المشتركة ووضعها في الزاوية. والرد من قبل الجبهة كان جاهزًا لهذا الأمر منذ الأسبوع الماضي على لسان رئيس القائمة ايمن عودة في المؤتمر الصحفي للجبهة بإعلانه أن الجبهة أوعزت لفروعها ان تتهيأ لخوض الإنتخابات بقائمة منفردة.وفي ظل بورصة الإحتمالات هذه فان الإحتمال الأكثر قبولاً لدى قيادات الجبهة والإسلامية معًا هو ان تكون قائمة مشتركة مع العربية للتغيير ولم تفقد القيادتان الأمل حتى الآن وتفضلان الدبلوماسية الهادئة للوصول الى ذلك.