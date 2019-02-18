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تسريب "موثوق" يكشف ميزة غير مسبوقة في آيفون 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مصدر تقني يوصف بالموثوق، بعض المزايا المرتقبة في هواتف "آيفون" الذكية التي ستطرحها شركة "أبل" في وقت لاحق من العام الجاري.



وتم الكشف عن بعض التفاصيل من قبل المحلل الرقمي، مين غشي كيو، وسبق لهذا المصدر أن سرب معلومات صحيحة بشأن حجم ومزايا هواتف آيفون في 2018 إلى جانب معلومات أخرى.


وبحسب ما نقل موقع "ذا فيرج" عن المصدر المعروف، فإن "أبل" ستقوم بطرح ثلاثة هواتف من آيفون في 2019، وسط توقعات بأن يضم أحد الأجهزة الذكية 3 كاميرات.


وأوضح المصدر أن هواتف آيفون ستحافظ على النتوء وحجم الشاشة، مضيفا أن أحد الأجهزة سيعتمد على شاشة "إل سي دي" الرخيصة عوض شاشة "أوليد"، لكن هذه الهواتف ستشهد تعزيزا لخاصية التعرف عن طريق الوجه.

فضلا عن ذلك، ستقوم شركة "أبل" بتعزيز كل من البطارية في هواتف "آيفون"، أما غطاء الهاتف فسيتم تدعيمه بما يعرف بالزجاج المسنفر Frosted Glass على غرار هاتف بيكسل 3.


وعلى صعيد آخر، ستحرص "أبل" على ضمان اتصال سلس وسريع بالإنترنت من خلال خاصية النطاق الفائق العرض لأجل ضمان تحميل ثنائي بشبكة الـ"واي فاي" حتى يكون المستخدم قادرا على تنزيل أكثر من شيء في الوقت نفسه.


وفي الجانب المتعلق بالشحن والبيانات، سيواصل آيفون الاعتماد على موصل "لايتنينغ" عوض الاعتماد على منفذ "يو إس بي سي" الذي يتيح للمستخدمين أن يشحنوا هواتفهم بشكل أسرع.




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