زيدان, يضع, شروطه, لتدريب, تشلسي.., 260, مليون, دولار, ولاعب,

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بات أغلب عشاق كريستيانو رونالدو يتقبلون بل ويشيدون بالقرار الذي اتخذه نجمهم...
قبيل مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وبايرن ميونخ في...
علق وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن رغبة...
تلقى ريال مدريد الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ليفربول لم يعد قلقًا من تكرار سيناريو رحيل نجومه في...
يُواجه سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة...
تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة، خلال فوزه على أوجسبورج (3-2)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة...
أعلن برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه...
كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حقيقة انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول...
أعلنت الأرجنتين، تشيلي، الباراغواي والأوروغواي عن نيتها في التقدم بملف مشترك...