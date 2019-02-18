مجدلاني:, لن, نقبل, استلام, أية, أموال, منقوصة, من, إسرائيل,

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن القيادة الفلسطينية لن تقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل، لافتاً إلى أن ذلك يمثل رد فعل أولي على قرار خصم جزء من العائدات الضريبية الفلسطينية.

وقال مجدلاني، لوكالة الأناضول التركية، إن القرار الإسرائيلي شكل من أشكال القرصنة والبلطجة، التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القرار لن تقبله القيادة الفلسطينية، ولن تتعاطى معه.وأوضح مجدلاني، أن ذلك يمثل امتداداً لسياسة الضغط والابتزاز الإسرائيلية والأمريكية، التي تُمارس على القيادة الفلسطينية، لافتاً إلى أن القرار مخالف لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وبين أن القيادة الفلسطينية، ستلجأ إلى كل الوسائل والأشكال لرفض القرار، ولن تقبل استلام أية أموال ناقصة، كإجراء أولي، مضيفاً: "من المؤكد أننا سنلجأ إلى المحاكم الدولية بهذا الشأن".ويذكر، أن إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، تقتطع تل أبيب منها 3 في المئة بدل جباية، وقررت إسرائيل خصم مبالغ من عائدات الضرائب (المقاصة)، تخصصها السلطة الفلسطينية رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.