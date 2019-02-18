لجين, عمران, تمارس, الرياضة, مع, والدها.., وتتغزل, فيه,

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بصورة حديثة جمعتها بوالدها، وهما مرتديان ملابس رياضية.

لجين ظهرت في الصورة ، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تمارس رياضة المشي مع والدها، وتغزلت فيه ووصفته بأنه حبها الأول، حيث قالت: “وما الحب إلا للحبيب الأولِ”.الإعلامية السعودية أضافت: “والدي حبيبي الله يحفظه هو حبي الأول و الأخير .. ملهمي و معلمي الوقت معاه له قيمه مختلفة “.لجين كشفت أيضا أنها تمارس مع والدها رياضة المشي، لافتة إلى أن كل أسرتها تحرص على ممارسة الرياضة بشكل عام، حيث قالت: ” رياضة المشي رائعة وممتعة بالذات لما تكون بصحبة أشخاص تحبهم”.وأضافت: “والدي ما شاء الله عليه رياضي من الدرجة الأولى يوميا يلعب تنس.. ووالدتي ما شاء الله عليها تمارس الأيروبيك و المشي، و بالنسبة لي الحمد لله يوميا أعمل رياضة بس أصحى وبعد العشا أمشي 5 كيلو و فرقت معاي كثيييييير”.وكشفت عن فوائد رياضة المشي، بقولها: “عشان كذا حبيت أشارككم فوائد المشي لأنه غير.. يساعد على تهدئة الأعصاب المتوترة، والتخفيف من ضغوط الحياة اليومية، يقوي عضلات البطن، والساقين، والحوض، ويُساعد في الحصول على القوام السليم”.وتابعت: “يحسن من عمليّة التنفس الطبيعيّ؛ كونه يُقوّي العضلات الصدرية، وعضلات التنفّس، ويساعد على زيادة اتّساع الرئة، وتحسين وظيفتها، والتخفيف من حدّة الأمراض التنفسيّة، مفيد للقلب، والرئتين، كما أنّه يساعد على زيادة نشاط الدورة الدموية، والناتج عن حرق الأكسجين، ويؤدي ذلك إلى تقوية عضلات الجسم، والجهاز الدوري.واختتمت كلامها بنصيحة لجمهورها، بقولها: “إستغلوا الأجواء الجميلة و لا تبخلوا على صحتكم .. تعشوا خفيف و بعدها تمشوا”.