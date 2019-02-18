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شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية
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مواجهات في يافا مع الشرطة خلال حملة تفتيش
2019-02-18 10:32:58
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مواجهات في يافا مع الشرطة خلال حملة تفتيش
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