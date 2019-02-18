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شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهد حي بيار دكه في مدينة يافا صباح اليوم الاثنين مواجهات وصفت بالعنيفة بين اهالي الحي وعناصر من الشرطة والوحجدات الخاصة التي وصلت الحي صباح اليوم لتفتيش بيوت .


وافيد انه خلال التفتيش في البيوت وقعت مواجهات من خلالها تم تفرقة الاهالي من قبل الشرطة وسط استعمال الكلاب البوليسية .


وقد اثار ذلك غضب الاهالي واستيائهم العارم معتبرين تصرف الشرطة وتعاملعهم مع الاهالي عنيفا خاصة وانه تم نشر فيديو يظهر من خلاله تهديد الاهالي والنساء بالكلاب البوليسية وسط صراخ النساء والخوف .




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