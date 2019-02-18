تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-18 13:15:27 "الوالد 1 والوالد 2" بدلا من "الأب والأم" يثير جدلا في فرنسا! |  2019-02-18 13:15:59 في سن الـ34.. رونالدو يهيمن على أرقام "الكالتشيو" |  2019-02-18 12:44:15 أول إضراب عن الطعام لعلماء في سجون السعودية |  2019-02-18 12:36:52 شقيقان قاصران من كفرمندا مشتبهان باقتحام روضة اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقة تلفاز والشرطة تعيده |  2019-02-18 12:17:19 كوكب ابو الهيجاء: طيب الذكر الحاج يوسف ذياب علي "ابو محمد" في ذمة الله |  2019-02-18 12:15:00 فريج : ليس هناك اية مفاوضات مع الجبهة حتى الساعة |  2019-02-18 12:00:32 توقعات - ليفني ستعلن اليوم اعتزالها الحياة السياسية |  2019-02-18 12:00:30 ليفربول يلاقي بايرن ميونخ غدا في مواجهة نارية مرتقبة |  2019-02-15 08:16:38 المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة |  2019-02-18 11:33:32 منذ بداية العام 2019 - مقتل 15 عربيا بحوادث الطرق |  2019-02-18 10:55:38 مجلس الأوقاف والشؤون والـمقدسات الإسلامية بالقدس - ازيلوا فورا السلاسل والقفل وافتحوا باب الرحمة |  2019-02-18 11:00:00 هذه قصة أول تركية تنال الماجستير من جامعة بغزة |  2019-02-18 11:00:33 زيدان يضع شروطه لتدريب تشلسي.. 260 مليون دولار ولاعب |  2019-02-18 10:43:40 مجدلاني: لن نقبل استلام أية أموال منقوصة من إسرائيل |  2019-02-18 10:27:03 شاهدوا - مواجهات واعتقالات وغضب عارم في يافا جراء تعامل الشرطة مع الاهالي والنساء وتفريقهم بالكلاب البوليسية |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نجاح كبير ومشاركة فعالة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في قرية عرعرة‎



  |     |   اضافة تعليق




بمبادرة بنك هبوعليم أقيم معرض الكتاب "اقرأ تنجح " في المركز الجماهيري في قرية عرعرة، والذي يهدف الى تشجيع القراءة لدى الأطفال في المجتمع العربي. هذا وتوافد المئات من الأهالي والاطفال الى معرض الكتاب والذي يقدم للاهالي عروض لشراء الكتب لاطفالهم بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، بهدف تشجيعهم على شراء الكتب. كما وتخلل المعرض فعالية للاطفال مع الشخصية المحبوبة عند الأطفال "تيتا فوزية"، شاهدها المئات من الأطفال معبرين عن سعادتهم بالفعالية.

وقد شارك موظفو بنك هبوعليم فرع عرعرة ومدير الفرع السيد فراس مصاروة بزيارة المعرض، ولقاء الأهالي والأولاد. كما وشارك السيد عماد ملحم مدير المركز الجماهيري في عرعرة.ا

لسيد فراس مصاروة ، مدير فرع بنك هبوعليم في عرعرة والذي شارك في زيارة المعرض، اثنى على المشاركة الكبيرة من قبل أهالي عرعرة والمنطقة ، وقد رحب بالمشاركين، وقال:"يقوم بنك هبوعليم بمشروع اقرأ تنجح كجزء من المشاركة النشطة والرائدة في المجتمع العربي، ويهدف من خلاله إلى تحقيق التغيير في عادات القراءة لدى الأولاد وأبناء الشبيبة في البلاد ووضع موضوع القراءة على سلم الافضليات،


يقام هذا المشروع في 33 بلدة من البلدات العربية والمدن المختلطة من شمال البلاد الى جنوبها وسيستمر لغاية نهاية شهر شباط - في كل بلد سيقام معرض للكتاب لمدة يومين، يعرض فيه بنك هبوعليم على الأهالي شراء 10 كتب للأطفال بسعر مخفض بقيمة 10 شيكل للكتاب، وذلك بهدف فتح المجال امام الجميع لشراء كتب لأولادهم وتشجيعهم على القراءة. "


وأضاف "بالإضافة لفعاليات اقرأ تنجح، ينظم البنك أيضا وللسنة الثالثة على التوالي، "مسابقة الكاتب الصغير"، والتي تهدف الى تشجيع الاولاد بين أجيال 8 حتى 12 سنة على كتابة قصص من ابداعهم، وارسالها للبنك، حيث سيتم اختيار أفضل 10 قصص سيتم نشرها في كتاب بإصدار خاص من قِبل بنك هبوعليم، حيث سيتم توزيعه ب 1500 نسخة في انحاء المجتمع العربي . وسيحصل الفائزون على جهاز تابلت هدية من البنك".




كلمات متعلقة

نجاح, كبير, ومشاركة, فعالة, في, فعالية, "اقرأ, تنجح", لبنك, هبوعليم, في, قرية, عرعرة‎,

تابعونــا

يوم إرشادي ممتع للزبونات لأحدث تقنيات الماكياج في APRIL يوم إرشادي ممتع للزبونات لأحدث تقنيات الماكياج في APRIL 2019-02-14 | 19:46:25

شبكة "أپريل" هي الشبكة المختصة بكل ما يتعلق بالماكياج والعطور في البلاد, وبمجرد...

هدية جمالية لـ"عيد الحب" من ماركة التجميل IL MAKIAGE: POWER COUPLES هدية جمالية لـ"عيد الحب" من ماركة التجميل IL MAKIAGE: POWER COUPLES 2019-02-11 | 18:57:08

زوج مستحضرات رائدين في علبة مميزة فقط بـ - 129 شيكل! بمناسبة "عيد الحب" تُقدم شركة...

Blend In Love Blend In Love 2019-02-11 | 13:38:49

اسفنجات ماكياج Milucca ذوات قصة مميزة, لخلق طلة ماكياج موحدة بلا بقع. القصة...

محاضرة بعنوان " كاريزما" في مزراحي طفحوت كفر قاسم محاضرة بعنوان " كاريزما" في مزراحي طفحوت كفر قاسم 2019-02-11 | 11:51:36

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في كفر قاسم،...

نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" 2019-02-11 | 11:47:41

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin. مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin. 2019-02-07 | 19:09:07

مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة...

بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد في معالوت- ترشيحا بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد في معالوت- ترشيحا 2019-02-07 | 15:40:14

في إطار نشاطات بنك مركنتيل الواسعة لصالح المجتمع، يشارك البنك، للسنة العاشرة على...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57

أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57

أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة 2019-02-06 | 21:59:20

افتتح مساء اليوم الاربعاء في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة مطعم لونا , مطعم لونا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعنعبد الله أشرف مصاروة مصرع الفتى الطيبة مدينة اصابة اخرين شارع 44 حادث طرق فارس نعسه وفاة الشاب 40 عاما اثر مرض عضال لم يمهله طويلا بلدة احتراق سيارة شارع رئيسي مدينة عرابة اخماد نار أئمة المساجد الاهالي ام الفحم يتظاهرون ضد اطلاق النار بيع السلاحزيمر ثلاثية بنات زوجان هدايا 5 اولاد مستشفى يافيه الخضيرة اصابات حادث طرق مروع العين مدينة الناصرة شرطة اسعاف سيارة شجار مفرقعات كفر مندا فيديو شاهدوا شبان قرية شرطة تحقق افتتاح العام الدراسي الجديد وزارة التعليم طلاب الصفوف الاولى الثانية يتعلمون في صفوف تعليمية صغيرةالشيخ رائد صلاح السجن يوم الاحد قضاء محكوميته 9 اشهر ادانته التحريض العنف بث مباشر مانشستر يونايتد مباراة دوري انجليزي مأمون الجبور صلاح القريناوي طالبان طب رهط حادث الطرق رومانيا ضياء زبيدي محمد عطا ابو مديغم اللد محمد احمد اسدي دير الاسد يلهوان فيديو مؤثر شقيقان طفلان نسيا داخل سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com