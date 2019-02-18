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مساء اليوم - اجتماع حاسم بشأن مصير القائمة المشتركة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان  يعقد اجتماع مساء اليوم اجتماع حاسم بشأن مصير القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست القادمة وذلك بدعوة من علي سلام رئيس بلدية الناصرة .


وعلم مراسلنا ان الاجتماع يشمل الرباعية في القائمة المشتركة وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية العربية.

يشار الى ان ممثلي الأحزاب والقوى السياسية العربية ابدو استعدادهم لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ضمن القائمة المشتركة.

وقد جاء هذا الإعلان في ختام لقاء مغلق عقد امس في بلدية الناصرة بمشاركة رئيس البلدية علي سلام وممثلي الأحزاب العربية.




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