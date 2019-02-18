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جنائيات - اطلاق نار على بيت بكفرمصر وحرق سيارة بوادي سلامة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة شابا 21 عاما من الطيبة الزعبية بشبهة الضلوع في حادث اطلاق نار على بيت في بلدة كفرمصر فجر اليوم الاثنين .

 وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه لاستكمال التحقيق معه .


والى ذلك وفي حادث اخر منفصل تحقق شرطة طبريا في ملابسات اضرام النار بسيارة مواطن في احد احياء بلدة وادي سلامة.

وقد تسبب الحريق باضرار جسيمة دون اصابات تذكر .

ولم تعرف بعد خلفية الحادث.




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