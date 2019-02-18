المحامي, عمران, خطيب, :, نجل, رئيس, سلطة, محلية, اعتدى, علي, بالضرب, المبرح, وحاول, تصفيتي, وقتلي, وقدمت, شكوى, للشرطة,

على صفحته الفيسبوك الخاصة نشر المحامي عمران خطيب ليلة امس صورا له ظهر فيها مدرجا بالدماء ومصابا في منطقة وجهه في المستشفى .

وكتب المحامي خطيب اسفل الصور في منشور على صفحته الفيسبوك , ان نجل رئيس بلدية معروف قطريا اعتدى عليه واوسعه ضربا وتسبب له باصابات ليلة امس الاحد .واشارت عمران خطيب انه تعضر لمحاولة تصفية منوها الى انها ليست المرة الاولى التي يتعرض لها لاعتداء من ذلك الشخص.واكد خطيب انه قدم شكوى رسمية في الشرطة ضد المشتبه به الذي لا زالت الشرطة تبحث عنه .