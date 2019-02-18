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المحامي عمران خطيب : نجل رئيس سلطة محلية اعتدى علي بالضرب المبرح وحاول تصفيتي وقتلي وقدمت شكوى للشرطة
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2019-02-18 08:18:28
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2019-02-18 05:52:45
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2019-02-17 22:30:14
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اصابة رجل وابنه خلال شجار في حرفيش
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ترامب يهدد اوروبا بالدواعش
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2019-02-17 19:29:09
اصابة طفل سقط عن حصان في النقب
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2019-02-17 13:50:46
انتهاء الجلسة بين مركبات القائمة المشتركة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام
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2019-02-17 12:53:41
افتتاح حديقة فلسطين بمدريد
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سقوط سيارة من أعلى قمة جبل في السعودية
2019-02-18 08:58:46
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سقوط سيارة من أعلى قمة جبل في السعودية
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