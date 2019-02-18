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مواجهات عنيفة بين "السترات الصفراء" والأمن في فرنسا



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مواجهات عنيفة بين "السترات الصفراء" والأمن في فرنسا




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