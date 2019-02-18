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فضائح جديدة تلاحق مايكل جاكسون بعد وفاته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يبدو أن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، أصبح مادة خصبة لوسائل الاعلام العالمية خلال الفترة الأخيرة، حيث زادت فضائحة مؤخرا، في قضايا الأعتداء على الأطفال جنسيا.


ومن جانبها تواصل الشرطة الأمريكية كشف المزيد من فضائح ملك البوب الراحل حيث أثبتت التحقيقات تورط “جاكسون” في حادث اغتصاب فتاة في عمر الـ 13 عاما، وذلك قبل سنوات.


وأشارت صحيفة “ميرور” البريطانية، على لسان المحامي “فينسي فينالدي” أن اعتداءات مايكل جاكسون لم تقتصر على الأطفال الذكور والتي تدلل على ميوله المثلية والشاذة نحو الأطفال، قبل أن تكشف التحقيقات تورطه في اعتداء على طفلة.


وكان فريق محامي جاكسون، قد تدخل لمحو أثر الفضيحة التي أرتكبها المطرب الراحل عبر عقد اتفاق مع أهل الطفلة وإعطائهم ملايين الدولارات، بحسب الجريدة العالمية.


والجدير بالذكر أن التحققات لم تكشف  حتى الوقت الراهن عن هوية الطفلة التي تبلغ الآن الخمسين من عمرها فيما واصل الفيلم الوثائقي “نيزلاند” الذي يجسد حياة المطرب المثير للجدل حصد المزيد من الأرباح بدور العرض الأمريكية.




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