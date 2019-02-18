"Maserati", تطلق, أولى, سياراتها, الكهربائية,

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ذكر موقع "Supercars Blog" أن شركة بوغاتي تنوي إطلاق سيارة رياضية فاخرة بسعر قد يصل إلى 16...
خطف قرد في ولاية هاريانا الهندية طفلا في الثانية من عمره، ورفض الإفراج عنه أو حتى...
كشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع...
كثيرون هم، من يبحثون عن الحب على الإنترنت، ومع حلول "عيد الحب" الذي يصادف يوم...
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، في بيان، الخميس، وقف إنتاج...
أفرجت السلطات في محافظة أنطاليا التركية، عن شاب تورط في الاعتداء على 3 نساء ثم...
انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من...
اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة،...
بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز في تطبيق "Google Maps" المخصص...
تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود...