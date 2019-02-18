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توضيح سعودي بشأن تقارير شراء ولي العهد لمانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة على التقارير التي انتشرت مؤخرا بشأن رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وفي تغريدتين واحدة بالعربية، والأخرى بالإنجليزية، تحدث الوزير عن خلفيات القضية، قائلا إن النادي الإنجليزي عقد اجتماعا مع الصندوق السيادي للسعودية لبحث مشروع رعاية إعلانية.


لكن يبدو أن هذا الاجتماع فسره البعض على أنه محاولة من ولي العهد السعودي للاستحواذ على مانشستر يونايتد، الأمر الذي نفاه وزير الإعلام السعودي.


وقال على تويتر: "الأنباء التي زعمت عن رغبة سمو الأمير محمد بن سلمان في الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد أخبار عارية عن الصحة تماما".

وأوضح الوزير السعودي، قائلا: "حقيقة الأمر أن النادي عقد اجتماعا مع صندوق الاستثمارات العامة لبحث مشروع رعاية إعلانية، والصندوق استمع إلى الاقتراحات كأي جهة استثمارية".


وأشار الشبانة إلى أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.




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