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اعتقال مشتبهين عرب من النقب بتجارة سلاح ومخدرات



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اعتقال مشتبهين عرب من النقب بتجارة سلاح ومخدرات




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