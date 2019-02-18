فيديو وصور - عميل سري للشرطة يوقع بعشرات المشتبهين العرب من النقب بتجارة السلاح والمخدرات في الجنوب

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:* فجر هذا اليوم مع الانتقال من المسار السري الى العلني ابتدأ نشاط واسع النطاق، حيث تم القاء القبض على عشرات المشتبهين من منطقة الجنوب لتورطهم بتجارة الأسلحة والمخدرات الخطرة. "هذه عملية فريدة من نوعها ومعقدة" هذا ما قيل في الشرطة*الشرطة وضعت نصب عينيها كهدف مركزي العمل على الحد من ظاهرة الأسلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة، بهدف منع إلحاق الأذى بالمواطن الممتثل للقانون وضمان سريان نمط الحياة الاعتيادي*" مكافحة شرطة اسرائيل فيما يتعلق في هذة الجرائم لهو أمر لا يقبل المساومة. لذلك الشرطة تقوم بتشغيل مجموعة متنوعة من الوسائل العلنية والسرية في إطار مكافحتها المستمرة وستواصل السعي لضمان حياة طبيعية وآمنة لمواطني دولة إسرائيل ".* هذا ما قيل في الشرطةكجزء من ذلك مكافحة الشرطة بهدف الحد من ظاهرة السلحة غير القانونية والمخدرات الخطرة ، قامت الوحدة المركزية للتحقيق لمنطقة النقب في الشرطة خلال فترة طالت 12 شهر بتفعيل شرطي كعميل سري اطلق عليه اسم مستعار "طائر الرمل". تشغيل العميل السري نجح أكثر من أي شيء آخر في خرق إطار الثقة في "الخلية القبيلة" بما في ذلك من نسبة عالية من المخاطرة. بفضل هذا ، وبطريقة مبتكرة أثناء تسخير أفضل الوسائل التكنولوجية ، تمكنت الوحدة المركزية للتحقيق بجمع القرائن والأدلة ضد عشرات المشتبهين بما فيهم من المجتمعات السكنية البدوية في الجنوب بشبهة جرائم تجارة ونشر الأسلحة غير القانونية ومخالفات اخرى في مجال المخدرات.وخلال النشاط المتواصل والمعقد ، نجح العميل السري بكسب ثقة المشتبهين من خلال عقد صفقات لشراء مخدرات خطرة من نوع القنب الهندي والمريحوانا والكوكايين بكميات لم تكن للاستهلاك الشخصي والتي تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الشواقل. كما وقام لاحقا بشراء اسلحة غير قانونية وفق الشبهات مصدرها من أراضي السلطة الفلسطينية ، من بين الاسلحة غير القانونية، التي اشتراها العميل سلاح اوتوماتيكي من نوع M16 وثلاثة بنادق من نوع كارل جوستاف ومسدسين.خلال هذه الليلة ، ومع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق ، قام عشرات من افراد الشرطة ، بما في ذلك من حرس الحدود ومن وحدة الكلاب البوليسية للواء الجنوبي ، بمداهمة منازل المشتبهين، من سكان التجمعات السكنية البدوية في النقب ، (والذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 40 عام) ، حيث تم جمع بينات وادلة وممتلكات لارتكاب مخالفات في مجال الاسلحة والمخدرات. حيث احيل كافة المشتبهين الى التحقيق ، وخلال نهار هذا اليوم ستتم احالتهم الى محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.*من الجدير بالذكر ، أنه خلال العامين الماضيين فقط ، تم ضبط 192 قطعة سلاح غير قانونية وتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد المشتبهين بما في ذلك تقديم لوائح اتهام. في عام 2017 ، تم ضبط 111 قطعة سلاح غير قانونية واما الباقي ضبط خلال عام 2018.* "مكافحة هذه الظاهرة تتطلب منا العمل باستمرار بطرق مبتكرة ، في جمع الأدلة وتقديم الجناة إلى العدالة" ، قيل في الشرطة.مرفق أمر حظر نشر لأي معلومة عن قد تكشف هوية العميل السري، صورته، عنوانه، او معلومات عن أبناء عائلته او اي معلومة أخرى قد تكشف هويته.امر حظر النشر ساري المفعول لمدة7 ايام حتى يوم 23.2