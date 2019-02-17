الناصرة:غبطة, البطريرك, ميشيل, صباح, يحل, ضيفاً, على, مسابقة, الكتاب, المقدس,

اقيمت يوم الجمعة 15.2 الامسية الثالثة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس بحضور غبطة البطريرك ميشيل صباح، بطريرك القدس للاتين سابقاً، وبمشاركة حضور واسع من رجال الدين والراهبات والمتسابقون وذويهم والضيوف من انحاء البلاد.

ومع نهاية هذه الأمسية انتهت المرحله الثانية من المسابقة التي تقام تحت رعاية الأبرشيات المسيحية الغربية والشرقية في البلاد، البعثة البابوية ودار الكتاب المقدس في الناصرة وقد شارك في هذه المرحلة 65 متسابق من جيل 10-40 مقسمين إلى أربع فئات عمرية اتوا من كافة أنحاء البلاد وأيضا من بيت لحم وبيت جالا ونابلس، وقد انتقل منهم 18 مشترك إلى الأمسيات الاختتامية والتي ستقام في عيد البشارة، حيث سيتنافس فيها المشاركون على الجائزة الأولى وهي زيارة حج إلى حضارة الفاتيكان للقاء مع قداسة البابا والى مزار السيدة العذراء في مدينة لورد في فرنسا.غبطة البطريرك ميشيل صباح، بارك وهنأ المتسابقين وأكد على اهمية هذه المسابقة ودورها في تشجيع وتوجيه شبابنا للتعمق في الكتاب المقدس وحفظ كلمة الله لتكون نوراً لسبيلهم للمستقبل.تخلل الامسية مسابقتين من الفئات العمرية الاولى والثانية، عند انتهاءها أعلنت هيئة التحكيم المكونة من الاب نائل حلو، الاستاذ داهود داهود والراهبة مريم من راهبات المخلص عن انتقال 5 متسابقين للمرحلة الثالثة وهم : مارغريت ميشيل سعادة، يوسف عنان فار، داوود بيير سعادة، نجلاء سامي جرجوره، راوي انطون ظاهر، أما اللذين انهوا المسابقة فتسلموا شهادات تقدير وهدايا رمزية. وانتهت الامسية بفقرة فنية للفنانة اسيل قردجدي بمرافقة عازف البيانو اديب سخنيني.