منصور, دهامشة:موقفنا, كان, ولم, يزل, الحفاظ, على, القائمة, المشتركة, في, مواجهة, التحديات, السياسية,

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اقيمت يوم الجمعة 15.2 الامسية الثالثة عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة...
اصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية مساء...
وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل 55 عاما وابنه 27 عاما ، اثر اصابتهما خلال...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفل يبلغ من العمر سنوات...
بدعوة من رئيس بلدية الناصرة علي سلام ، عقد ظهر اليوم اجتماع لمركبات القائمة ، حيث...
اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد 3 قاصرين من جلجولية بشبهة القاء زجاجات حارقة على...
اصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاماً من سكان مدينة جنين بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو في...
بدعوة كلية الناصرة للفنون وعائلة فوزي عبدالله . اقيمت مساء السبت أمسية ادبية في...
لقي عامل يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان النقب مصرعه اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في...
احتفل طلاب المرحلة الإعداديّة في مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالنّاصرة بأسبوع...