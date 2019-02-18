تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-17 22:30:14 منصور دهامشة:موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة في مواجهة التحديات السياسية |  2019-02-18 00:01:40 اصابة شاب بجراح متوسطة اثر اطلاق نار في باقة الغربية |  2019-02-17 21:16:40 اصابة جندي اسرائيلي وعشرات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة |  2019-02-17 21:00:55 اصابة رجل وابنه خلال شجار في حرفيش |  2019-02-17 19:31:31 ترامب يهدد اوروبا بالدواعش |  2019-02-17 19:29:09 اصابة طفل سقط عن حصان في النقب |  2019-02-17 13:50:46 انتهاء الجلسة بين مركبات القائمة المشتركة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام |  2019-02-17 12:53:41 افتتاح حديقة فلسطين بمدريد |  2019-02-17 11:24:56 اعتقال 3 قاصرين من جلجولية بشبهة القاء زجاجات حارقة على مركز للشرطة |  2019-02-17 11:16:57 اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في ورشة بناء بالعفولة |  2019-02-17 11:08:22 ماجد المهندس يقبل يد نجوى كرم في كواليس حفلهما ويتبادلا الغزل |  2019-02-17 11:05:34 أقذر مكان في بيتك.. ليس الحمّام |  2019-02-17 10:50:17 الناصرة:امسية ادبية في الذكرى ال31 عاماً على رحيل الاديب فوزي عبدالله |  2019-02-17 10:29:03 مصرع عامل عربي من النقب في موديعين |  2019-02-17 09:22:03 للغة الضّاد زخم من الفعّاليّات في مدرسة راهبات الفرنسيسكان الناصرة |

الرئيسية | لطفي مشعور



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ماكياج شعر ليوم واحد!



  |     |   اضافة تعليق



ماكياج شعر ليوم واحد!Colorista Hair Makeup صبغة للشعر بنسيج جل يمكن غسله.. بـ 15 لوناً جريئاً لطلة جريئة ومتنوعة!- صبغة فورية للشعر بألوان جريئة للأطراف او على طول الشعر.- صبغة ليوم واحد, تزول بالغسيل.- مقدمة بـ 15 لوناً عصرياً وتقسم الى فئتين:الوان لشعر أشقر وألوان لشعر غامق.السعر: 34.90 ش.لكن في شهر شباط 2019: سعر حملة بـ 29.90 ش.

ماركة التجميل العالمية L'oreal Paris, التي ولدت من صبغات الشعر, طورت تحديثاً في صبغة الشعر لإثراء عالم صبايا جيل السوشال ميديا, وهو: Colorista ماكياج شعر ليس لتغطية الشيب إنما صبغة شعر تُظْهر قوة الصبغة, تقوم يعمل الماكياج للبشرة. الألوان مقسمة الى فئتين: 8 الوان جريئة ملائمة لشعر غامق و 7 ألوان ملائمة لشعر أشقر. من بين الألوان العصرية: لون توت بري, نحاسي, وردي غامق, ليلكي غامق, ليلكي برقوقي, أزرق أخضر ليلكي, وردي پودرة, أحمر وغيرها.الاستعمال: يجب وضع منشفة غامقة حول الكتفين, يجب دهن أطراف الشعر فقط, يمكن بشكل أومبري, ترك الصبغة لتجف 10-20 دقيقة ثم تمشيط وإضافة صبغة اذا لزم الأمر والتمشيط ثانية.منتوجات الشعر من "لوريال باريس" متوفرة في: شبكات الفارم, الغذاء ومحلات العطور المختارة. 




كلمات متعلقة

ماكياج, شعر, ليوم, واحد!,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مستشفى النمساوي الناصرة يوم محاضرة نساء حوامل امهات اطفال كفر كنا شارع ازالة اثار تنظيف المواجهات سيارة محروقة مجلس محلي منال موسى دبي القرية العالمية الفرع الفلسطيني حفلا حفلة اغاني تراثية وطنية فلسطينية دير الاسد شرطة تحول الناصرة ثكنة عسكرية مظاهرة بيج فاشن خيالة وحدات يسام مواجهات اعتقالات حراك شبابيقنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية الحركة الاسلامية الوضع المسجد الاقصى القدس الشيخ رائد صلاح قداس جناز السيد المسيح مشاركة واسعة الرامه قرية الشاب معتز مصطفى زعرورة كفر مندا وفاة تفجع بلدة المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى سلطة اطفاء فعاليات خاصة طلاب اهالي قرية المغار المنطقة الشمالية عمل شرح أهالي طمرة مشروع سكني اقامة بناء 1600 وحدة سكنية شرقي المدينة دائرة اراضي اسرائيل اقامة التوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهادالناصرة حي اسبانيولي مسدس مشط الشرطة اعتقال شابين تفتيش بيت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com