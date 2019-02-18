ماكياج شعر ليوم واحد!Colorista Hair Makeup صبغة للشعر بنسيج جل يمكن غسله.. بـ 15 لوناً جريئاً لطلة جريئة ومتنوعة!- صبغة فورية للشعر بألوان جريئة للأطراف او على طول الشعر.- صبغة ليوم واحد, تزول بالغسيل.- مقدمة بـ 15 لوناً عصرياً وتقسم الى فئتين:الوان لشعر أشقر وألوان لشعر غامق.السعر: 34.90 ش.لكن في شهر شباط 2019: سعر حملة بـ 29.90 ش.

ماركة التجميل العالمية L'oreal Paris, التي ولدت من صبغات الشعر, طورت تحديثاً في صبغة الشعر لإثراء عالم صبايا جيل السوشال ميديا, وهو: Colorista ماكياج شعر ليس لتغطية الشيب إنما صبغة شعر تُظْهر قوة الصبغة, تقوم يعمل الماكياج للبشرة. الألوان مقسمة الى فئتين: 8 الوان جريئة ملائمة لشعر غامق و 7 ألوان ملائمة لشعر أشقر. من بين الألوان العصرية: لون توت بري, نحاسي, وردي غامق, ليلكي غامق, ليلكي برقوقي, أزرق أخضر ليلكي, وردي پودرة, أحمر وغيرها.الاستعمال: يجب وضع منشفة غامقة حول الكتفين, يجب دهن أطراف الشعر فقط, يمكن بشكل أومبري, ترك الصبغة لتجف 10-20 دقيقة ثم تمشيط وإضافة صبغة اذا لزم الأمر والتمشيط ثانية.منتوجات الشعر من "لوريال باريس" متوفرة في: شبكات الفارم, الغذاء ومحلات العطور المختارة.