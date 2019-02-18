اصابة, شاب, بجراح, متوسطة, اثر, اطلاق, نار, في, باقة, الغربية,

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الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج .دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية مساء الأحد .

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