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اصابة شاب بجراح متوسطة اثر اطلاق نار في باقة الغربية



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اصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاماً اثر تعرضه لاطلاق نار في مدينة باقة الغربية مساء الأحد .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب لمستشفى هيلل يافيه في الخضيرة لاستكمال العلاج .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق . 
اصابة شاب بجراح متوسطة اثر اطلاق نار في باقة الغربية




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