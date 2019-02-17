اصابة, جندي, اسرائيلي, وعشرات, الفلسطينيين, على, حدود, قطاع, غزة,

افادت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء اليوم الأحد ان جندي اصيب اثر انفجار قنبلة على حدود قطاع غزة ، حالته لم تعرف بعد.





كما وافادت مصادر فلسطينية عن اصابة عشرات الشبان اثر اطلاق نار من القوات الاسرائيلية.