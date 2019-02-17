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اصابة جندي اسرائيلي وعشرات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة



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افادت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء اليوم الأحد ان جندي اصيب اثر انفجار قنبلة على حدود قطاع غزة ، حالته لم تعرف بعد.


كما وافادت مصادر فلسطينية عن اصابة عشرات الشبان اثر اطلاق نار من القوات الاسرائيلية.

اصابة جندي اسرائيلي وعشرات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة




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