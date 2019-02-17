اصابة, رجل, وابنه, خلال, شجار, في, حرفيش,

الطواقم الطبية التي هرعت للمكان قدمت الاسعافات الاولية وقامت بنقلهما للمستشفى ووصفت حالتهما بالطفيفة.

وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل 55 عاما وابنه 27 عاما ، اثر اصابتهما خلال شجار في القرية.

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