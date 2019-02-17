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اصابة رجل وابنه خلال شجار في حرفيش



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وصل الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا رجل 55 عاما وابنه 27 عاما ، اثر اصابتهما خلال شجار في القرية.


الطواقم الطبية التي هرعت للمكان قدمت الاسعافات الاولية وقامت بنقلهما للمستشفى ووصفت حالتهما بالطفيفة.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة رجل وابنه خلال شجار في حرفيش




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