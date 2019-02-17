ترامب, يهدد, اوروبا, بالدواعش,

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ان عدم السماح بعودة المئات من عناصر "داعش" الأوروبيين إلى بلادهم له تبعات خطيرة قد تضطر واشنطن على إثره، لإطلاق سراحهم. وطالب ترامب عبر تغريدة نشرها في "تويتر" بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودولا أوروبية أخرى بالسماح بعودة أكثر من 800 عنصر من "داعش" يحملون جنسيات أوروبية اعتقلوا في سوريا ولفت إلى أن الخلافة المزعومة التي أعلنها تنظيم "داعش" على وشك السقوط. ولفت ترامب في تغريدته إلى أن قوات بلاده ستنسحب من سوريا بعد تحقيق النصر بنسبة مئة في المئة على تنظيم "داعش". وأضاف ترامب أن بلاده لا تريد أن تقف وتشاهد مقاتلي التنظيم المعتقلين في سوريا يتغلغلون في أوروبا التي من المتوقع أن يذهبوا إليها إذا أطلق سراحهم. وتعتقل "قوات سوريا الديمقراطية - قسد" المدعومة من واشنطن المئات من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم "داعش". وأعلنت "قسد" أمس السبت، أن مسلحي التنظيم أصبحوا محاصرين داخل مساحة تقدر بنصف كيلومتر مربع في شرقي سوريا، مؤكدة أن بلدة الباغوز، آخر معقل للمتشددين، باتت بحكم "الساقطة ناريا". ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تمكن "قسد" من السيطرة على آخر معقل للتنظيم في منطقة شرقي الفرات شمالي سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل عمليات التمشيط في المزارع الواقعة على مقربة من الباغوز بالقطاع الشرقي من ريف دير الزور بحثا عن فارين من تنظيم داعش لجأوا إلى الأنفاق. وضمن صفقة غير معلنة، كما قال المرصد، استسلم 440 شخصا من "داعش" على دفعتين، الأولى 240 والثانية 200، خلال الساعات القليلة الماضية.

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