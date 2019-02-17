ترامب, يهدد, اوروبا, بالدواعش,

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افادت مصادر اعلامية اسرائيلية مساء اليوم الأحد ان جندي اصيب اثر انفجار قنبلة على...
تم امس الجمعة حفل افتتاح حديقة فلسطين ببلدة أرغتثويلا بضواحي مدريد كما اطلق شارع...
يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم الخميس القادم...
قال الأمین العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریس أن الحل السلمي والعادل للقضیة...
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستلوتنبرغ، إن روسيا نشرت صواريخ قادرة...
لجأ مسلحو تنظيم داعش المتشدد شمال شرقي سوريا إلى تلغيم مساحات واسعة من المناطق...
كشف تقرير نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save The Children)، اليوم الجمعة في ألمانيا، أن...
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن...
أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، أن المشاركين في مؤتمر وارسو اتفقوا...
توفي اليوم الخميس معتمر فلسطيني من محافظة الخليل وأصيب آخرون في حادث سير مروع وقع...