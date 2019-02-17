اصابة, طفل, سقط, عن, حصان, في, النقب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفل يبلغ من العمر سنوات اصيب اثر سقوطه عن حصان في احدى التجمعات السكنية في النقب .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطفل اصيب بجراح وصفت بالمتوسطة وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .