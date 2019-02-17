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اصابة طفل سقط عن حصان في النقب



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء ان طفل يبلغ من العمر  سنوات اصيب اثر سقوطه عن حصان في احدى التجمعات السكنية في النقب .


وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطفل اصيب بجراح وصفت بالمتوسطة وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج .
اصابة طفل سقط عن حصان في النقب




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