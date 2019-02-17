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ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام جيرونا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى ريال مدريد الهزيمة بنتيجة (2-1) أمام جيرونا، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا.

وسجل كاسيميرو لريال مدريد في الدقيقة 25، بينما سجل لجيرونا ستواني وبورتو في الدقائق 65 و75 على الترتيب.
وتجمد رصيد ريال مدريد عند 45 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع جيرونا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الـ15.




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