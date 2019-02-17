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اعتقال 3 قاصرين من جلجولية بشبهة القاء زجاجات حارقة على مركز للشرطة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد 3 قاصرين من جلجولية بشبهة القاء زجاجات حارقة على مركز الشرطة في البلدة , وسيتم تمديد اعتقال لاستمال التحقيق .


يشار الى أن فجر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن القاء زجاجات حارقة على مركز شرطة جلجولية مما ادى لوقوع اضرار في واجهة البناية , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت قاصر(14عاماً) وعلى يديه قفازات عليها مادة حارقة , ولاحقاً تم اعتقال قاصرين أخرين(15,17 عاماً) وسيتم تمديد اعتقالهم اليوم في المحكمة .


صورة توضيحية
اعتقال 3 قاصرين من جلجولية بشبهة القاء زجاجات حارقة على مركز للشرطة




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