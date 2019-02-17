اصابة, خطيرة, لعامل, سقط, عن, علو, في, ورشة, بناء, بالعفولة,

اصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاماً من سكان مدينة جنين بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في مدينة العفولة .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج .خلال التحقيقات الاولية تم التحقيق مع مع المقاول وعامل الرافعه .