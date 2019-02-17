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اصابة خطيرة لعامل سقط عن علو في ورشة بناء بالعفولة



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اصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاماً من سكان مدينة جنين بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في مدينة العفولة .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله الى مستشفى هعيمك في العفولة لاستكمال العلاج .

خلال التحقيقات الاولية تم التحقيق مع مع المقاول وعامل الرافعه .




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