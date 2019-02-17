أقذر, مكان, في, بيتك.., ليس, الحمّام,

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في الآونة الأخيرة، انتشر بشكل واسع النطاق استخدام أضواء الفلورسنت في كثير من...
يستخدم الأطفال الصغار من سن 3 إلى 6 سنوات، الكثير من معجون الأسنان على الفرشاة،...
يعتقد العلماء أن الذين يعانون من مرض ألزهايمر يمكن أن تتحسن ذاكرتهم عن طريق "فتح"...
أشارت الرابطة الألمانية للتغذية إلى أن السبانخ تعد واحدة من أكثر الخضراوات...
توصل باحثون من جامعة إيست إنغليا، إلى أن الحيوانات المنوية التي تعيش لفترة أطول،...
يلجأ بعض الناس إلى القراءة ومذاكرة الدروس أثناء الاستلقاء على السرير حتى يريحوا...
ذكرت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، أن جيلا من محبي الموسيقي يضر...
ينصح بعض الأخصائيين الأمريكيين مرضى ارتفاع ضغط الدم بإضافة منتجات غذائية معينة...
يبدو أن حديث الأمهات العفوي صحيح: "إن أصابتك نوبة برد، فالنوم أفضل علاج". فقد اكتشف...
بينت دراسات أجريت في إطار مشروع "GBD" التابع للأمم المتحدة، أن متوسط عمر الإنسان...