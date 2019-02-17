مصرع, عامل, عربي, من, النقب, في, موديعين,

لقي عامل يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان النقب مصرعه اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في موديعين .

وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن سقوط عامل , الطواقم التي هرعت للمكان اعلنت وفاته على الفور , بدورها باشرت الشرطة التحقيق .