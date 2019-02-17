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مصرع عامل عربي من النقب في موديعين



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لقي عامل يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان النقب مصرعه اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في موديعين .


وجاء في بيان صادر عن الشرطة أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن سقوط عامل , الطواقم التي هرعت للمكان اعلنت وفاته على الفور , بدورها باشرت الشرطة التحقيق .
مصرع عامل عربي من النقب في موديعين




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