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أموال ليفربول تحجز صلاح داخل أسوار أنفيلد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي بريطاني، أن ليفربول لم يعد قلقًا من تكرار سيناريو رحيل نجومه في السنوات الأخيرة، مع الدولي المصري محمد صلاح.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن سيناريو رحيل الأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة، غير وارد مع صلاح، أو أي نجم آخر في الريدز.
وكانت العديد من التقارير البريطانية والإيطالية، قد ربطت صلاح بإمكانية الانتقال إلى يوفنتوس، سواء عن طريق دفع اليوفي لـ175 مليون جنيه إسترليني، أو من خلال دخوله في صفقة تبادلية مع باولو ديبالا بالإضافة إلى مبلغ مالي يصل إلى نحو 44 مليون إسترليني.
وأكدت الصحيفة، أن تحقيق ليفربول لأرباح سنوية تصل إلى 125 مليون إسترليني، يضع النادي في المنطقة الآمنة التي لن يخسر خلالها نجومه بسبب حصولهم على عروض ضخمة.
وأشارت إلى أن ليفربول كان في حاجة إلى أموال عندما وافق على رحيل سواريز في عام 2014 مقابل 65 مليون جنيه إسترليني.
وأوضحت أن ليفربول كان غير قادر على إبقاء كوتينيو في أنفيلد، عندما عرض برشلونة 105 ملايين جنيه إسترليني في يناير/كانون ثان 2018.
وشددت الصحيفة على أن ليفربول دخل الآن عصرًا ماليًا جديدًا، بعد أن نجح الملاك في تحويل الوضع المالي للنادي إلى الأفضل.
أموال ليفربول تحجز صلاح داخل أسوار أنفيلد




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