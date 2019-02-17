تزامنا مع عيد الحب، أصدر الفنان المغربي كاديل المقيم في إيطاليا أغنية رومانسية جديدة بعنوان "أنا نبغيها".

وحافظ ابن مدينة الدار البيضاء على نفس ستايل المعروف به من خلال أغنية "راي" شبابية، تعامل فيها على مستوى الكلمات والموسيقى مع خالد سلام، والشاب ريان، وإدارة أعمال مفيد السباعي.الأغنية التي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب تم تصوير جميع اللقطات في تورينو الإيطالية حيث نقل سحر المدينة التي تعد وجهة العشاق عبر العالم.واختار الشاب اسم "كاديل" فنيا لقربه من اسمه الحقيقي "عادل"، ذلك أنه ومنذ الصغر عشق الموسيقى قبل أن يقرر مغادرة المغرب للبحث عن أفق جديدة تناسب تطلعاته.واختار الشاب كاديل أن يسير على نفس خطى الشاب خالد الذي حقق شهرة واسعة في أوروبا مع الاحتفاظ بلمسته الخاصة وأكثر حداثة وشبابية.