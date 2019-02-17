اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, في, القدس,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: حادثة الطعن في جيلو في مدينة اورشليم القدس التي اسفرت عن اصابة شخص في الاربعينات من عمره بإصابات بالغة تمت إحالة المصاب الى مشفى شعاري تسيديك لتلقي العلاج.

محققو الشرطة شرعوا بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث، هذا الى جانب القيام بعمليات مس وتفتيش لرصد المشتبه الذي لاذ بالفرار من المكان.في هذه المرحلة يتم فحص شبهة خلفية جنائية لوقوع الحادث.