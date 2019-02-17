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اشدود:طعن جاره واختبأ في المطبخ وتهجم على رجال الشرطة



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اشدود: بعد الساعة الثالثة والنصف بقليل تلقى مركز الشرطة بلاغ من شخص وفقه قام بطعن شخص اخر عدة مرات في شارع هراف كوك في المدينة.  


قوات من الشرطة سارعت إلى مكان الحادث وبدأت بمسح المبنى ، حتى تم العثور على بقع من الدم في الطابق الرابع لكن لم يكن احد من سكان الشقة في المكان. 

افراد الشرطة واصلوا بمسح أعقاب بقع الدم حتى دخلوا الى شقة في الطابق الثالث هناك تم العثور على المشتبه يختبئ وراء الثلاجة في المطبخ، وبحوزته سكين. 
عندئذ اقترب المشتبه من افراد الشرطة وهاجم أحد افراد الشرطة بالسكين مما الزمهم باطلاق النار نحوه.

 نتيجة لذلك ، أصيب شرطي بجروح طفيفة جراء طعن وأصيب المشتبه  باصابات بالغة. 

في نفس الوقت، تبين أن المشتبهة المذكور طعن جاره في المبنى بعد دخوله إلى شقته في الطابق الرابع، مما تسبب في إصابتة باصابات بالغة. 

هذا ولاذ زوجان ساكني الشقة بالفرار إلى الشارع اثر اعتداء جارهم المشتبه.

تمت احالة  كافة الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 لا يزال تحقيق الشرطة مستمراً.
كالمعتاد تم ابلاغ الوحدة الخاصة للتحقيق مع افراد الشرطة ماحاش حول حلدثة اطلاق النار.
مرفقة صورة السكين من مكان الحادث
اشدود:طعن جاره واختبأ في المطبخ وتهجم على رجال الشرطة




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