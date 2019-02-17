القاء, قنبلتين, باتجاه, منزل, في, كفركنا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قرب منتصف ليلة امس القيت قنبلتين احداها هلع والثانية دخان نحو منزل احد سكان بلدة كفر كنا البالغ من العمر 53 عام.

لم تقع اصابات ولم يلحق ضرر بالممتلكات.الخلفية لوقوع الحادث ما زالت غير واضحة.أفراد من الشرطة بداوا بعمليات مسح وتفتيش لرصد السيارة والجناة.محققون يجمعون البينات والادلة في مكان الحادث وشرعوا بالتحقيق لفحص ملابساته.