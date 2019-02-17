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الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:اجواء غائمة جزئياً وباردة




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