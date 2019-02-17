الطقس:اجواء, غائمة, جزئياً, وباردة,

اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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شرطي يطلق النار على شاب من الناصرة بحوزته بندقية 2019-02-16 | 20:43:31 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، أثناء...

رئيس مجلس كفر مندا مؤنس عبد الحليم يشارك في فعاليات المكتبة العامة‎ 2019-02-16 | 20:28:11 ضمن فعاليات المكتبة العامة في كفر مندا لتشجيع القراءة وحب الكتاب قام السيد...

أُسبوع حافل للغة العربية في مدرسة يافة الناصرة الثانوية‎ 2019-02-16 | 20:18:50 "لغة حباها الله حرفًا خالدًا فتضوعت عبقًا على الأكوان وتلالات بالضاد تشمخ عزة...

رام الله:العثور على جثة مقدسي (40 عاماً) في شقة سكنية 2019-02-16 | 20:10:53 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم العثور مساء اليوم السبت على جثة...

بنس: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم 2019-02-16 | 16:41:22 دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "حلفاءه" الأوروبيين إلى التوقف عن عرقلة...

اصابة 5 اشخاص اثر حادث طرق على مفرق الناعمة 2019-02-16 | 16:37:34 اسفر حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو عن اصابة 5 اشخاص بجراح متفاوتة , الطواقم...

النقب: القبض على مشتبهين بإستخدام اسلحة غير قانونية وإصابة شخص آخر 2019-02-16 | 13:15:10 جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصل الشرطة عملها...

فعاليات ومحاضرات ناجحة عن الوقاية من النار في جت المثلث 2019-02-16 | 13:11:20 جاء في بيان صادر بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء...

"الاهليّة"ام الفحم تختتم فعاليات الحذر للصفوف العاشرة‎ 2019-02-16 | 09:58:25 اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف...