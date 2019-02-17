الناصرة:امسية, ادبية, في, الذكرى, ال31, عاماً, على, رحيل, الاديب, فوزي, عبدالله,

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اعتقلت الشرطة فجر اليوم الاحد 3 قاصرين من جلجولية بشبهة القاء زجاجات حارقة على...
اصيب عامل يبلغ من العمر 24 عاماً من سكان مدينة جنين بجراح خطيرة اثر سقوطه عن علو في...
لقي عامل يبلغ من العمر 23 عاماً من سكان النقب مصرعه اثر سقوطه عن علو في ورشة بناء في...
احتفل طلاب المرحلة الإعداديّة في مدرسة راهبات الفرنسيسكان بالنّاصرة بأسبوع...
بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: *حادثة الطعن في جيلو...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:اشدود: بعد الساعة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قرب منتصف ليلة امس...
اليوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء...
اعلن مساء اليوم عن انضمام رئيس الهستدروت آفي نيسان كورن الى حزب ( منعة لإسرائيل )...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، أثناء...