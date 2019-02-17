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الناصرة:امسية ادبية في الذكرى ال31 عاماً على رحيل الاديب فوزي عبدالله



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بدعوة كلية الناصرة للفنون وعائلة فوزي عبدالله . اقيمت مساء السبت أمسية ادبية في الذكرى ال31 لرحيل الشاعر الاديب والقائد فوزي عبدالله .


شارك في الامسية التي اقيمت في مقر كلية الناصرة للفنون, العشرات من اصدقاء وزملاء الاديب الراحل , وتحدث عدد من اقاربه وزملائه حول سيرة حياته .

وفي حديث للصنارة نت مع الاستاذ فؤاد عبدالله شقيق الاديب الراحل قال:"اللقاء اليوم هو ذكرى لرحيل الشاعر الاديب والقائد فوزي عبدالله , كل من عاش تلك الفترة يعلم ان المرحوم كان شاعر واديب وقائد لدى اكرر هذه الكلمات كثيراً , كان نشيط جداً , شاعر له 5 دواوين . كان معلم لغة عربية , بدأ حياته في نشاطات المحاضرات والمسرح والامسيات الفنية , كان اول من اصدر مجلة طلابية وهو بالمدرسة الثانوية , انا اصغر منه بسنة و9 اشهر , عشت معه افكاره وحياته الشخصية , عندما رحل بجسده حملت على اكتافي هذا الرصيد الكبير ".




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