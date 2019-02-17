رئيس, الهستدروت, ينضم, الى, حزب, منعة, لاسرائيل,

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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: قبل قليل، أثناء...
ضمن فعاليات المكتبة العامة في كفر مندا لتشجيع القراءة وحب الكتاب قام السيد...
"لغة حباها الله حرفًا خالدًا فتضوعت عبقًا على الأكوان وتلالات بالضاد تشمخ عزة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم العثور مساء اليوم السبت على جثة...
دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "حلفاءه" الأوروبيين إلى التوقف عن عرقلة...
اسفر حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو عن اصابة 5 اشخاص بجراح متفاوتة , الطواقم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصل الشرطة عملها...
جاء في بيان صادر بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء...
اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل بالخمسينيات من عمره ,...