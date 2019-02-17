رئيس, الهستدروت, ينضم, الى, حزب, منعة, لاسرائيل,

اعلن مساء السبت رسميا عن انضمام رئيس الهستدروت آفي نيسان كورن الى حزب ( منعة لإسرائيل ) برئاسة بيني غانتس. وجاء في بيان أصدره الحزب ان نيسان كورن يعتبر ذخرا حقيقيا في الجهود الرامية الى تغيير سلم الأولويات في الدولة وانه سيشكل مدماكا رئيسيا في حزب يمثل الطبقة الوسطى .

وعقيبا على هذا الاعلان قال مصدر في حزب الليكود ان انضمام نيسانكورن يشكل دليلا اخر على ان حزب غانتس هو بالاساس حزب يساري يحاول مخادعة جمهور الناخبين .