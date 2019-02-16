رئيس, بلدية, الناصرة, علي, سلام, يزور, الرئيس, الفلسطيني, محمود, عباس,

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شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاحد، حملة اعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين،...
قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "جاهزون لكافة السيناريوهات في حال...
ذكرت مصادر عبرية، ان قذيفة صاروخية أطلق من قطاع غزة، مساء الاربعاء، سقطت قرب...
حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد...
تبنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي- عملية قنص ضابط إسرائيلي أثناء...
كشف التلفزيون الاسرائيلي ان إسرائيل أرسلت تحذيرا لحركة حماس عبر الوسطاء طالبت...
قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية،...
في اعقاب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الهند هذا...
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن المساعدات...
أكدت وزارة الخارجية النرويجية أن "الوضع الأمني في مدينة الخليل الفلسطينية...