رئيس, بلدية, الناصرة, علي, سلام, يزور, الرئيس, الفلسطيني, محمود, عباس,

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس بلدية الناصرة علي سلام والوفد المرافق له.

وهنأ الرئيس، سلام بفوزه مؤخرا بانتخابات الناصرة .وأكد الرئيس عباس أهمية التواصل مع أبناء شعبنا في أراضي الـ48, وبحسب المصادر ان عباس تطرق لموضوع القائمة المشتركة وخوض الانتخابات بقائمة عربية واحدة.