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اصابة خطيرة باطلاق نار قرب صفورية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 24 عاماً تعرض لاطلاق نار قرب صفورية مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة لاستكمال العلاج .
اصابة خطيرة باطلاق نار قرب صفورية




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