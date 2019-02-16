اصابة, خطيرة, باطلاق, نار, قرب, صفورية,

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقامت بنقل الشاب الى مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة لاستكمال العلاج .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 24 عاماً تعرض لاطلاق نار قرب صفورية مما ادى الى اصابته بجراح خطيرة .

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