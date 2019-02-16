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رئيس مجلس كفر مندا مؤنس عبد الحليم يشارك في فعاليات المكتبة العامة‎



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ضمن فعاليات المكتبة العامة في كفر مندا لتشجيع القراءة وحب الكتاب قام السيد إبراهيم ضراغمة مدير المكتبة العامة بدعوة طلاب صفوف الثوالث في القرية للحضور الى المكتبة للاستماع لشرح عن المكتبة وعن ساعات استقبال الجمهور والانتساب واستعارة وارجاع الكتب والقصص للمكتبة .  احتضنت المكتبة الطلاب للاستماع لساعة سرد قصة ومسرح دمى والقصة بعنوان " الاميرة والقمر " التي روتها الفنانة انتصار أيوب والقصة تسلط على طلبات الأبناء المتكررة والصعبة من الإباء وصعوبة تلبيتها وكيفية اقناعهم ببدائل رمزية.  وقد شارك رئيس المجلس السيد مؤنس طه عبد الحليم الفعاليات ورحب بالحضور وشكر مدير المكتبة السيد ابراهيم ضراغمة على هذه الفعاليات التي تعزز حب القراءة ونشر الثقافة بالقرية.  وفي نهاية الفعاليات ظهر على الطلاب الفرح والسرور وشكروا مدير المكتبة على هذه الفعاليات.






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