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اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام اشدود



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية قاسية بهدفين مقابل هدف , أمام النادي الرياضي اشدود في مباراة قاع ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم .


الفريق السخنيني كان بحاجة للنقاط في هذه المباراة المفصلية , الا أن الخسارة ابعدت فريق اشدود 4 نقاط عن فريق سخنين الذي يحتل المرتبة الاخيرة واصبح مع قدم ونصف بالدرجة الممتازة .
اتحاد ابناء سخنين يقترب من الهبوط للدرجة الممتازة بعد الخسارة امام اشدود




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- حسناء أم الفحم

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