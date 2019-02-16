اتحاد, ابناء, سخنين, يقترب, من, الهبوط, للدرجة, الممتازة, بعد, الخسارة, امام, اشدود,

مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة خارجية قاسية بهدفين مقابل هدف , أمام النادي الرياضي اشدود في مباراة قاع ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم .

الفريق السخنيني كان بحاجة للنقاط في هذه المباراة المفصلية , الا أن الخسارة ابعدت فريق اشدود 4 نقاط عن فريق سخنين الذي يحتل المرتبة الاخيرة واصبح مع قدم ونصف بالدرجة الممتازة .