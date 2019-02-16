اتحاد, ابناء, سخنين, يقترب, من, الهبوط, للدرجة, الممتازة, بعد, الخسارة, امام, اشدود,

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استطاع متذيل لائحة الدرجة العليا لكرة القدم اتحاد ابناء سخنين من اقتناص نقطة...
يخرج فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد لمباراة صعبة أمام فريق...
مني فريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية امام فريق مكابي بيتح...
حافظ فريق هبوعيل ام الفحم على صدارته لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية، وذلك...
مني فريق اتحاد ابناء سخنين امام فريق هبوعيل الخضيرة بالنتيجة 2-1 في مباراة خارجية...
بعد جلسة مغلقة بين ادارة فريق هبوعيل ام الفحم واللاعب معمر قراقرة قد قررت الادارة...
استطاع فريق بيتار القدس ان يقتنص نقطة ثمينة من فريق ابناء سخنين بمباراته البيتية...
يستضيف فريق اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم السبت فريق بيتار القدس على ارض استاد...
لاعب هبوعيل عرابة شباب في كرة الطائرة جابر سامي محمود بدارنه خربوش رقم 11 في...
حقق فريق هبوعيل ام الفحم فوزاً عريضاً على عيروني طبريا باربعة اهداف مقابل هدف، في...