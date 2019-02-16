رام, الله:العثور, على, جثة, مقدسي, (40, عاماً), في, شقة, سكنية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم العثور مساء اليوم السبت على جثة مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان الطور في القدس , وذلك في شقة سكنية في مدينة رام الله .

الشرطة باشرت التحقيق , ومن التحقيقات الاولية الشرطة تستبعد ان تكون الخلفية جنائية .