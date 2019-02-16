رام, الله:العثور, على, جثة, مقدسي, (40, عاماً), في, شقة, سكنية,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 24 عاماً...
ضمن فعاليات المكتبة العامة في كفر مندا لتشجيع القراءة وحب الكتاب قام السيد...
"لغة حباها الله حرفًا خالدًا فتضوعت عبقًا على الأكوان وتلالات بالضاد تشمخ عزة...
دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "حلفاءه" الأوروبيين إلى التوقف عن عرقلة...
اسفر حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو عن اصابة 5 اشخاص بجراح متفاوتة , الطواقم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصل الشرطة عملها...
جاء في بيان صادر بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء...
اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل بالخمسينيات من عمره ,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق شب...