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رام الله:العثور على جثة مقدسي (40 عاماً) في شقة سكنية



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم العثور مساء اليوم السبت على جثة مواطن يبلغ من العمر 40 عاماً من سكان الطور في القدس , وذلك في شقة سكنية في مدينة رام الله .


الشرطة باشرت التحقيق , ومن التحقيقات الاولية الشرطة تستبعد ان تكون الخلفية جنائية .
رام الله:العثور على جثة مقدسي (40 عاماً) في شقة سكنية




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